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Şanlıurfa’da hayvan borsası çalışması

04.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın hayvancılık ve tesisleşme alanında gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyeli olduğunu bilen ve bu yönde kentin kalkınmasına destek olmak için Hayvan Borsası inşaatında çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi modern bir tesisi Şanlıurfa’ya kazandırıyor.Eyyübiye İlçesine bağlı Yenice Mahallesi’ndeki Hayvan Pazarı bitişiğinde 56 bin metrekare alan üzerine kurulan Hayvan Borsası projesi sayesinde bin büyükbaş ile 5 bin küçükbaşın aynı anda alıcı ve satıcıya ulaşması sağlanacak.

Şanlıurfa’nın hayvancılık ve tesisleşme alanında gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyeli olduğunu bilen ve bu yönde kentin kalkınmasına destek olmak için Hayvan Borsası inşaatında çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi modern bir tesisi Şanlıurfa’ya kazandırıyor.
Eyyübiye İlçesine bağlı Yenice Mahallesi’ndeki Hayvan Pazarı bitişiğinde 56 bin metrekare alan üzerine kurulan Hayvan Borsası projesi sayesinde bin büyükbaş ile 5 bin küçükbaşın aynı anda alıcı ve satıcıya ulaşması sağlanacak. Hayvan Borsası ile kayıt dışı alım ve satımların önüne geçilerek satılacak olan hayvanların veteriner gözetiminde alıcı-satıcı haklarının gözetilerek ve hijyenik bir ortamda yapılması hedefleniyor. Büyükşehir belediyesi tarafından hayvan borsası içerisinde yer alan 6 bin m2 büyükbaş hayvan padokları ile 4 bin m2 küçükbaş hayvan padokları yenileme işlemleri sürerken, hayvanların sağlığı da 3 adet veteriner binası inşa edilerek gözlem altında tutulmuş olacak. Hayvanlarını satmak isteyen hayvan sahipleri için 2 katlı konaklama otelinin de yapıldığı alanda modern bir ses sistemine sahip hayvan satış müzayede binası da yapılıyor. Proje alanında ayrıca 2 adet lokanta, 8 bin m2 otopark, 500 m2 hasta hayvanlar için karantina padokları, bay-bayan tuvaletler, 2 adet büfe, Hayvan indirme rampaları da yer alacak.
Büyükşehir belediyesinin her ayrıntıyı en ince detayına kadar düşünülerek projelendirdiği Hayvan Borsası tamamlandığında bölgedeki hayvan besiciliğinde önemli bir adım atılmış olacak.

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