YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da hırsız ev sahibini ağır yaraladı

Şanlıurfa'da hırsız ev sahibini ağır yaraladı

21.09.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hırsız ev sahibini ağır yaraladı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsıza karşı koyan ev sahibi ağır yaralandı.

H.Ç'nin Çiftçiler Mahallesi'ndeki evine giren kimliği belirsiz kişi, H.Ç'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, olayın zanlısının çobanlık yapan ve eve giriş çıkışı olan Suriye uyruklu A.Y. olduğunu, şüpheliyi N.U'nun azmettirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramada, olayda kullanılan bıçak ile evden çalındığı belirlenen bir yüzük ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iOS 15 iPhone'lara neler getirdi? İşte iOS 15'in özellikleriiOS 15 iPhone'lara neler getirdi? İşte iOS 15'in özellikleri
PARTNERCinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!Cinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandıŞanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Viranşehir

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
12:23
İkindi
15:49
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Alpan Eczanesi
Haliliye
Direkli Eczanesi
Haliliye
Mutlu Eczanesi
Haliliye
Gönül Şifa Eczanesi
Eyyubiye
Forum Eczanesi
Karakopru
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Akbaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.