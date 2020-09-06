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Şanlıurfa'da hırsızların 6. kez girdiği caminin alem ve kabloları çalındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.09.2020 14:39 | Son Güncelleme

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Şanlıurfa'da hırsızların 6. kez girdiği caminin 12 alemi ve kabloları çalındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bir buçuk yıl önce hizmete açılan Hazreti Ebubekir Sıddık Camisi'nden hırsızlık yapıldı.

Camiyi yaptıran hayırsever Halil Tatlı, 12 alem ve bazı kabloların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Camide inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015 yılında temelini attıkları camiye 6. kez hırsızların girdiğini söyledi.

Bir haftada ikinci kez hırsızlık yapıldığını belirten Tatlı, şunları dile getirdi:

"Bugün hırsızlar camideki kabloları ve kubbelerdeki 12 alemi çaldılar. En büyük aleme de yetişemedikleri için alamamışlar. Yetişselerdi onu da götüreceklerdi. Alemleri sökerken kubbelerde delik oluşmuş, yağmur yağdığında içeriye suyun sızma ihtimali var. Devletimizin gücüyle bu tür hırsızlık olayları son olabilir.

Onlardan ricam bir an önce bir çözüm bulunsun. Bu camiyi hayırsever olarak yapan kişiyim. Bu olaylar bizi huzursuz ediyor."

Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık zanlısının camideki kabloları kopartarak götürmeye çalışması yer alıyor.

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