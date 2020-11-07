Şanlıurfa’da hizmetler kaldığı yerden devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, pandemi nedeniyle ara verilen ancak kontrollü yaşam çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında tekrardan hizmet vermeye başlayan kütüphane, yüzme havuzları ve spor salonlarında incelemelerde bulundu. Başkan Canpolat, “ Pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz hizmetler kontrollü bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor” dedi.

Haliliye Belediyesi, her alanda olduğu gibi eğitim ve spor alanında da gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen hizmetler alınan tedbirler ile birlikte tekrar başladı. Kütüphanede öğrencileri ziyaret eden Başkan Canpolat, öğrencilerle ile bir bir ilgilenerek durumlarını sordu. Kütüphane çıkışında açıklamalarda bulunan Canpolat, Haliliye Belediyesinin hizmetlere kaldığı yerden devam ettiğini belirterek şunları kaydetti. “Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezindeyiz. Diğer kültür merkezlerimizde olduğu gibi bu kültür merkezimizde de okuma salonlarımız, kütüphanemiz öğrencilerimizin hizmetinde. Tabi yeni dönemde pandemi kuralları gereği içerde seyreltilmiş sınıflar bulunuyor. Öğrencilerimiz rahat bir şekilde burada derslerini çalışıyorlar.”

Ardından yüzme havuzu ve sportif faaliyetlerin yapıldığı bölüme geçen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, devam eden faaliyetler ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

pandemi nedeniyle ara verdiğimiz spor salonları ve yüzme havuzlarındaki hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hizmetlerimiz pandemi kuralları çerçevesinde yürütülüyor. Şuanda yüzme havuzlarımız, spor salonlarımız, fitnes salonlarımız ve kurslarımız açılmış bulunuyor. Öğrencilerimiz gelmeye başladı” dedi.

