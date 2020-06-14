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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.06.2020 23:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralındı.

Mehmet Kozan yönetimindeki 42 RF 514 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 84. kilometresinde Mustafa Çapa yönetimindeki 27 YR 970 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Zehra (13), Fatıma (20) ve Abdullah Kozan (9) ile Mehmet Eren (14), Fatoş (19) ve İren Çapa (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

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