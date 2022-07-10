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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

10.07.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 63 AFH 599 ve 46 E 4243 plakalı otomobiller, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde çarpıştı.

Araçlarda bulunan Emine Doğan, Ayşe Şura, Reyye Gezer ve Esra Yıldız yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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