Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mustafa A'nın kullandığı 63 l 0990 plakalı tır, Suruç-Birecik kara yolunun Yanaloba mevkisinde sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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