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Şanlıurfa’da ilave korana virüs tedbirleri

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.04.2020 15:24 | Son Güncelleme

Tüm dünyada etkili olmaya devam eden korona virüs salgını nedeniyle Şanlıurfa genelinde en üst düzeyde önlemler alınırken, banka ve marketlerde vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için de yeni uygulamalar başlatıldı.Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararları ivedilikle hayata geçirilmeye devam ederken, vatandaşların zorunlu olarak hizmet almaya devam ettiği banka ve marketler için de yeni düzenlemeler yapıldı.

Şanlıurfa’da ilave korana virüs tedbirleri

Tüm dünyada etkili olmaya devam eden korona virüs salgını nedeniyle Şanlıurfa genelinde en üst düzeyde önlemler alınırken, banka ve marketlerde vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için de yeni uygulamalar başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararları ivedilikle hayata geçirilmeye devam ederken, vatandaşların zorunlu olarak hizmet almaya devam ettiği banka ve marketler için de yeni düzenlemeler yapıldı. Şanlıurfa genelindeki tüm kamu bankalarının ATM ve banka girişlerine kurulan bariyerlerle, işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşların en az 1 buçuk metrelik sosyal mesafeyi koruması amaçlanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere göre yapılan düzenlemelerle, bankalarda işlem gerçekleştiren görevli personelin en fazla iki katı oranında müşteri içeri alınıyor. Belediyelerinin de dahil olduğu tedbir çalışmaları kapsamında tüm marketleri ziyaret eden zabıta personeli, marketlerde müşteri hizmet alanını metrekare olarak hesap ederek, aynı anda market içerisinde en fazla kaç müşterinin olabileceğinin yazıldığı afişleri vatandaşların görebileceği yerlere asıyor. Gıda ve hijyen denetimleri ile bilgilendirme çalışmalarının da aralıksız sürdürüldüğü Şanlıurfa’da, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacını yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grupları da çalışmalarını sürdürüyor.
Korona virüs salgın riskinin önlenmesi için camiler, polis ve jandarma araçları, basın yayın organları ve sosyal medyadan evde kalma çağrılarının yapıldığı Şanlıurfa’da, uyarılara rağmen yoğunluğun yaşanmaya devam ettiği Suruç Meydanında ek tedbirler alındı. Gün boyu seyyar satıcılar ve vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu meydan, güvenlik şeridi ve bariyerlerle kapatıldı.

Şanlıurfa’da ilave korana virüs tedbirleri

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Öğle
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İkindi
16:07
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Alper Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Karakeçi Eczanesi
Merkez
Nisa Eczanesi
Merkez
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
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