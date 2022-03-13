Şanlıurfa'da ineğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin yola çıkan ineğe çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İmam Bakır Güngör (26) idaresindeki 34 V 6007 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 17. kilometresinde ineğe çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet (29), Abdurrezzak (27) ve Umut Güngör (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı inek ise öldü.



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