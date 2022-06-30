Şanlıurfa'da izinsiz ceylan besleyen kişi hakkında idari işlem yapıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde izinsiz 2 ceylan besleyen kişi hakkında işlem yapıldı, ceylanlar doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile Ceylanpınar İlçe Jandarma ekipleri, ilçe kırsalındaki denetimlerde bir kişinin, evinde izinsiz 2 ceylan beslediğini belirledi.

Ceylanlara el koyan ekipler, kişi hakkında idari işlem uyguladı.

Ceylanlar, sağlık kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

