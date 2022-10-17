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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

17.10.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 13 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem uygulandı.

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