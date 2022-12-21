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Şanlıurfa'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

21.12.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sırrın Mahallesi'ndeki evinden hırsızlık yapıldığını iddia eden M.A.Y'nin çelişkili beyanları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, M.A.Y'nin, evinde hırsızlık süsü vererek çalındığını iddia ettiği ziynet eşyaları ile 5 tabancayı satması için arkadaşı R.D'ye verdiğini, silah ticareti yaparak kazanç elde etmeye çalıştığını tespit etti.

Polis ekiplerince M.A.Y. ve R.D. gözaltına alındı, 5 tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


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