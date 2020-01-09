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  4. Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde ve bir araçta yapılan aramada bin 400 kilogram tütün, 272 bin 100 makaron, 63 bin sigara kağıdı, 1 milyon 200 bin sigara filtresi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

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Etem Eczanesi
Merkez
Hasan Özer Eczanesi
Merkez
Necip Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
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