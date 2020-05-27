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Şanlıurfa'da kadın cesedi bulundu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'da bir binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi 462. Sokak'ta bir binanın bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz bir kadının yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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