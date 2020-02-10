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Şanlıurfa’da kadınlar iş hayatına mikro krediyle atılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.02.2020 12:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da mikro kredi projesi kapsamında kadınlar iş hayatına atılıyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve CARE International Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan protokol kapsamında, kadınlar iş hayatında söz sahibi oluyor.

Şanlıurfa’da mikro kredi projesi kapsamında kadınlar iş hayatına atılıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve CARE International Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan protokol kapsamında, kadınlar iş hayatında söz sahibi oluyor. Kadınların iş hayatında aktif olabilmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunabilmeleri için devam eden mikro kredi projesi kapsamında kadınlara kredi imkanı sağlanıyor.

“Kadınlar istese her şeyi yapabilir”
Mikro kredi alarak küçük çaplı iş kuran Nazlı Kurt, “Büyükşehir Belediyemizin ev hanımlarına sunduğu imkanlarla mikro kredi alarak kasap dükkanı açmaya karar verdim. Bir kadının ev hanımı olarak yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Yeter ki istek olsun. Kadınların elinden her iş gelir. Vatandaşlar ilk dükkânı açtığım zamanlarda şaşırdılar. Daha sonra kadın olması ve daha sağlıklı olması yönünden beğendiler” ifadelerini kullandı.
Kasap dükkanından alışveriş yapan vatandaşlar da kadınların her alanda iş sahibi olmaları gerektiğini söyledi.

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