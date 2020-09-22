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Şanlıurfa’da kaldırım işgaline balans ayarı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için çalışma başlattı.Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında yer alan caddelerde kaldırımlara eşya dizerek yaya geçişlerini engelleyenleri önlemek için harekete geçti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için çalışma başlattı.
Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında yer alan caddelerde kaldırımlara eşya dizerek yaya geçişlerini engelleyenleri önlemek için harekete geçti. Bundan böyle işyerleri 50 santimden fazla işgal yapamayacak. Kent genelinde tertip ve düzeni sağlamak amacıyla harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı alınan encümen kararıyla kaldırım işgallerine sınırlama getirdi. Yayaların daha rahat yürüyebilmelerini sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, esnaflara, işyerlerinin önünde 50 cm’den fazla işgale müsaade etmeyecek. "Kaldırım işgallerinin 50 cm ile Sınırlandırılması" kararının ardından zabıta ekipleri şehir merkezinde esnaflara kararı tebliğ etmeye başladı. Esnaflara işyerlerinin önündeki tezgahlarını 50 santimi geçmeyecek şekilde düzenlenme yapmaları için süre veren ekipler alınan karara uymayarak işgallerini, belirlenen standarta getirmeyen işyerleri hakkında yasal işlem yaparak faaliyetten men cezası verecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Şanlıurfa’da kaldırımları fazla işgal ederek düzeni bozmaya çalışanlara taviz verilmeyeceğini belirterek, ”Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımızın yanındayız, esnaflarımızın kazanmasını istiyoruz. Ancak bu belirli bir düzen içerisinde olmalıdır. Düzeni sağlamanın da belirli kuralları var. Herkes bu kurallara uymak zorundadır. Uyulduğu takdirde Şanlıurfa’ya yakışır çarşımız ve kaldırımlarımız olacaktır. Bu uygulama ile daha rahat alışveriş yapılarak hem vatandaşlarımız hem de esnaflarımız kazançlı çıkacaktır" denildi.
Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karar doğrultusunda kent genelinde ilgili denetimlerini sürdürüyor.

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