Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Çınar idaresindeki 27 AFY 272 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 19. kilometresinde Muhammed Naccarkurunfula yönetimindeki 06 MB 2358 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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