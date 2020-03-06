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Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.03.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da kamyonetin yaşlı kadına çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Haliliye ilçesinde, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye (60) çarptı.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yaşlı kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tüp yüklü kamyonetin çarpması ve kadının yerde sürüklenmesi görülüyor.

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Kadın Kamera Kaza Şanlıurfa Yaya

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