Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi öldü.

Ö.F.A'nın kullandığı 07 AIR 800 plakalı kamyonet, Karadut Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Y'ye (59) çarptı.

Sivil araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arif Y, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sürücü ekiplerce gözaltına alındı.



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