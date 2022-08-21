YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

21.08.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Salih K'nin kullandığı plakasız motosiklet, Hürriyet Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 ACC 503 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildiŞanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi
GÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladıSivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Suruç motosiklet kamyon yaralı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:39
Öğle
12:33
İkindi
16:16
Akşam
19:17
Yatsı
20:39
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.