Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Abdurrezzak S'nin kullandığı 63 BB 446 plakalı kamyon, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda Halil Mermertaş idaresindeki 63 ZD 596 plakalı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Motosiklet sürücüsüyle yolcu Yusuf El Hasan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken trafiğe kapanan yol, ekiplerin incelemesinin ardından yeniden açıldı.



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