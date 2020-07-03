YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da karantinaya alınan bölgelere gıda desteği sürüyor

Şanlıurfa’da karantinaya alınan bölgelere gıda desteği sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında Osman Gazi ve Karşıyaka mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinlerine gıda ve temizlik malzemesi desteği sundu.Haliliye Belediyesi, Covid-19 salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte aldığı tedbirleri sürdürürken, mağduriyetlerin yaşanmaması adına da vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında Osman Gazi ve Karşıyaka mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinlerine gıda ve temizlik malzemesi desteği sundu.
Haliliye Belediyesi, Covid-19 salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte aldığı tedbirleri sürdürürken, mağduriyetlerin yaşanmaması adına da vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü karantinaya alınan bölgelere destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye ekipleri Osman Gazi ve Karşıyaka mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinlerine gıda ve temizlik maddesi desteğinde bulundu. Belediye tarafından sunulan destekler vatandaşların takdirini toplarken, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, “Karantinaya alınan binalarımız var. Haliliye Belediyemizi aradık. Bina sakinlerimize gıda yardımı istedik. Ekipler bir saat içinde gelerek, buradaki vatandaşların mağduriyetini giderdi” dedi.
Osman Gazi Mahalle Muhtarı Nihat Çiftçi ise “Haliliye Belediyesi, mahallemizde karantinaya alınan bina sakinlerine gıda yardımında bulundu. Bu desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Bağlıca Bulvarı, Ankara Çevre Yolu’na bağlanacak

Bağlıca Bulvarı, Ankara Çevre Yolu’na bağlanacak

Malatya’da Teknoköy kurulacak

Malatya’da Teknoköy kurulacak

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:33

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Edep Eczanesi
Merkez
Güleryüz Eczanesi
Merkez
Hasbey Eczanesi
Merkez
Mete Eczanesi
Merkez
Şeyhanlı Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’da anız yangını

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.