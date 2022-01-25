Şanlıurfa'da kardan kapanan 67 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle kapanan 67 kırsal mahallenin yolu açılmaya çalışılıyor.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Siverek, Viranşehir ve Hilvan ilçelerine bağlı kırsaldaki 67 mahallenin yolunu açma çalışmaları devam ediyor.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gelişmeleri AFAD Koordinasyon Merkezi'nde haberleşme sistemi üzerinden takip ederek koordine ediyor.
Vali Erin, olumsuz hava şartları normale dönene kadar tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak, karla mücadelede görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.
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