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Şanlıurfa’da karla mücadele çalışmaları

19.01.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde özlemle beklenen kar yağışının gerçekleşmesinin ardından özellikle kırsal mahallerde etkili olan kar yağışına müdahale etmek için çalışmalar başlattı.Şanlıurfa genelinde önlemlerini önceden alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle hazır halde bekleyen iş makinalarıyla gerekli çalışmaları yürüterek yaşanan her türlü olumsuz duruma anında müdahale etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde özlemle beklenen kar yağışının gerçekleşmesinin ardından özellikle kırsal mahallerde etkili olan kar yağışına müdahale etmek için çalışmalar başlattı.
Şanlıurfa genelinde önlemlerini önceden alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle hazır halde bekleyen iş makinalarıyla gerekli çalışmaları yürüterek yaşanan her türlü olumsuz duruma anında müdahale etti. Kar yağışının şehir merkezine göre daha yoğun yaşandığı kırsal kesimde Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yolların açık tutulması için aralıksız olarak çalışan ekipler, tuzlama ve küreme çalışmalarına da devam ediyor. Karla mücadele çalışmalarını 13 ilçede sürdüren ekipler Birecik, Halfeti ve Siverek ilçelerine ağırlık vererek kardan dolayı kapanan yolları açtı. Yolda kalan araçların da yardımına koşan Büyükşehir ekipleri yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde teyakkuzda bekliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek kayak merkezi olan Şanlıurfa´nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi yollarında da dozerlerle yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgeye kayak yapmaya gelen vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları adına yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan karla mücadele ekipleri, mahalle muhtarları ile de sürekli dirsek temasında. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşlardan zincirsiz yola çıkmamaları gerektiğini de hatırlattı.

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