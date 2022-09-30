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Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

30.09.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.

Kırkpınar Mahallesi'ndeki evinden iki gün önce ayrılan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, termal kameralı dronla bölgede ve Hacı Hıdır Baraj Göleti çevresinde geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

Yakınları ve mahalle sakinleri de arama çalışmalarına destek verdi.

Anne Emine Fırat, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Oğlum iki gündür kayıp. Akşam evde uyudu, gece uyandık ve evde olmadığını fark ettik. Bu saate kadar henüz kendisinden bir haber alamadık. Çocuğumun bulunması için yardım bekliyorum." diye konuştu.

Fırat'ın kuzeni Osman Çetiner de iki gündür Ömer'i aradıklarını ancak bir iz bulamadıklarını söyledi.

Arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin de dahil olduğunu aktaran Çetiner, şunları kaydetti:

"İlk gün kendi imkanlarımızla aradık, daha sonra jandarma ekipleri de dahil oldu. Jandarmamız dronla araziyi tarayıp arıyor. Şu ana kadar bir iz bulamadık. Akşam 22.00 gibi evden ayrılmış, gören veya duyan da olmamış. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olup görenlerin yardımcı olmalarını istiyoruz."

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