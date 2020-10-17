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Şanlıurfa’da korona virüs denetimleri sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.10.2020 13:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da pandemi ile mücadelede kapsamında korona virüs denetimleri sürüyor.Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar da iştirak etti.

Şanlıurfa’da pandemi ile mücadelede kapsamında korona virüs denetimleri sürüyor.
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar da iştirak etti. Pazar yerleri, alışveriş merkezleri, düğün salonları, konuk evleri, iş yerleri ve tüm yaşam alanlarını kapsayan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kuralları denetlendi. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Göç İdaresi, İl Müftülüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere, belediyeler ve kolluk kuvvetlerinin de iştirak ettiği denetimlerde bin 939 personel görev aldı. Denetlenen yerlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetleyen ekipler, tüm işletmelerde HES kodu sorgulaması gerçekleştirdi. Denetim ekiplerinin il pandemi uygulama ve takip kuruluna sunduğu raporlara göre, il genelinde genel anlamda pandemi sürecindeki tedbirlere uyumun büyük oranda devam ettiği, ancak Haşimiye Meydanı ve Sarayönü Merkez PTT Şubesi önünde işlem için sırası bekleyen kalabalığın sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlendi. İzolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 5, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 59 kişiye cezai işlem uygulanırken, iş yerlerinde gerekli tedbirleri almayan 2 işyeri hakkında da yaptırım uygulandı. Sık şekilde ihlalin gerçekleştiği noktalarda denetim önlemleri artırıldı.

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