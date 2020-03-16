YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da korona virüs önlemleri artırıldı

Şanlıurfa’da korona virüs önlemleri artırıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.03.2020 17:57 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı Şanlıurfa’da alınan tedbirler, Vali Abdullah Erin başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı ile değerlendirildi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı Şanlıurfa’da alınan tedbirler, Vali Abdullah Erin başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı ile değerlendirildi.

Şanlıurfa’da korona virüs önlemleri artırıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı Şanlıurfa’da alınan tedbirler, Vali Abdullah Erin başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı ile değerlendirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı Şanlıurfa’da alınan tedbirler, Vali Abdullah Erin başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı ile değerlendirildi. Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, korona virüs tedbirleri ele alındı.
Korona virüs salgını karşısında Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan ettiğini, sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkelerin bile olduğunu kaydeden Vali Erin, dünyanın birçok ülkesinde tedbirler uygulandığını dile getirerek, “Ülke olarak bizde de bir risk var ancak Türkiye’de pandemi düzeyinde ulusal bir salgın hali ilan edilmedi. Sağlık açısından olağanüstü hal olarak anlayabileceğimiz pandemi halinde değiliz. Ama en kötü senaryoyu dikkate alarak, il genelinde ve ilçelerimizde hazırlıklarımızı yapmamız, Sağlık Bakanlığının ulusal çapta pandemi ilan etmesi halinde yapacağımız işlerin hepsinin planlanmış, tatbike hazır halde olması gerekiyor. Korona virüs tehlikesine karşı ilk baştan itibaren oluşturulan bir bilim kurulu olduğunu, yerelde alınan ve bakanlıklardan gönderilen kararların uygulandığını anımsatan Vali Erin, karara bağlanmayıp, gelenek ve örften kaynaklanan bir takım toplu etkinliklerin, Bakanlık düzeyinde bir karar olmadığı için yasaklanamadığını ifade etti. İl bazlı kararlar yerine, Bakanlık tarafından bildirilen ulusal kararları uygulayacaklarını ifade eden Vali Erin, gittikçe artan tedbirlere rağmen büyük endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.
İl genelinde korona virüs tehlikesine karşı tüm sağlık kuruluşlarının konuyu yakından takip ettiğini ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürüttüğünü dile getiren Vali Erin, taziye ziyaretlerinin yasaklanmasının söz konusu olmadığını, Müftülükler aracılığıyla taziye ziyaretlerinin yapılmaması yönünde “tavsiye niteliğinde” bilinçlendirme yapıldığını söyledi. Taziye, düğün gibi toplu etkinliklerin yapılmaması kararının, şimdilik sadece tavsiye niteliğinde olduğunun altını çizen Vali Erin, camilerin ibadete kapatılması, Cuma namazına gidilmemesi gibi bir kararın da olmadığını ancak Diyanet İşleri Başkanlığının da risk grubunda olan yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların camiye gitmemesi gerektiğini tavsiye ettiğine dikkat çekti.
Şanlıurfa için en büyük riskin İran, Irak ve Suriye üzerinden gelebilecek virüslü vakalar olduğunu belirten Vali Erin, Barış Pınarı bölgesine Haseki ve Rakka gibi Suriye tarafından giriş çıkışların durdurulduğunu, Türkiye’deki sınır kapılarından giriş çıkışlarda da ateş ölçerlerle kontrollerin yapıldığını ifade etti. Barış Pınarı bölgesine görevli olarak giriş çıkış yapan askerler dâhil, tüm personellerin Türkiye’ye geçişte mutlaka kontrol edilmesi talimatı veren Vali Erin, “Ben bile gidip gelsem, mutlaka kontrol edilecek” diye konuştu.
Vali Erin, umre ziyaretinden dönenlerin artık Şanlıurfa’ya kabul edilmediğini, daha önceden dönen kişilerin de sağlık kuruluşlarınca takip edildiğini ve 14 gün kuralına uymaları, ziyaretçi kabul etmemeleri tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.
Olası pandemi ilanına hazır olmak amacıyla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, AFAD ve diğer kuruluşların İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde her türlü hazırlığı yaptığının öğrenildiği toplantıda, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele faaliyetleri de masaya yatırıldı.

Şanlıurfa’da korona virüs önlemleri artırıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kayserispor’da 2 cezalı var

Kayserispor’da 2 cezalı var

Korona virüs işlerini arttırdı

Korona virüs işlerini arttırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

Nevşehir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Nevşehir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Korona virüsüne karşı her yer dezenfekte edildi

Korona virüsüne karşı her yer dezenfekte edildi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:27
Öğle
12:38
İkindi
16:01
Akşam
18:40
Yatsı
19:54

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Ağaç Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Şirin Eczanesi
Merkez
Zehra Eczanesi
Merkez
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Ümit Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı

Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı

11 yaşındaki terör şehidi mezarı başında anıldı

11 yaşındaki terör şehidi mezarı başında anıldı

Beyazgül, muhtarın taleplerini dinledi

Beyazgül, muhtarın taleplerini dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.