Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri görüşüldü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleriyle ilgili, "Arızalı olan cihazımızın da gelmesiyle 4 cihazla günlük 3 bin testin tamamını yapabilecek ve bir gün içerisinde sonucu verebileceğiz." ifadesini kullandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mart ayından bu yana alınan önlemler ve tedbir kararlarının sonuçları değerlendirildi. Vali Erin, alınan önlemler ve sıkı denetimler sayesinde son 15 günde günlük vaka sayılarının yüzde 25 oranında düştüğünü belirtti. Tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların sorumluluklarını yerine getirmesi halinde, vaka sayılarının düşmeye devam edeceğini dile getiren Erin, şunları kaydetti: "Tedbirlere riayet edildikçe sabit olan seviyenin aşağıya doğru kırılacağını düşünüyoruz. Toplam vakaların yüzde 70'i il merkezinde bulunuyor. Vaka sayısı düşük olan ilçelerde kontrolü sıkı tutmak önemli. Düşük olan vaka oranının korunması, izolasyon takibi ve denetimlerin hiç aksatılmadan sürdürülmesine bağlı. Temmuz ayı sonlarından itibaren alınan önlemler sayesinde iyileşme oranı yeniden yüzde 50 seviyesine çıktı. Vefat sayıları yüzde 8'den ağustos ayının ilk yarısından itibaren Türkiye ortalamasının altına düşmesi umut verici."

Günlük ortalama 2 bin 500 - 3 bin test yaptıklarını, bu test sayısının nüfusa kıyasla benzer illerdekinin iki katı kadar olduğu aktaran Erin, "Çok test yapıp, çok vaka göstermekten korkan bir il olmayacağız. Test yapmaya devam edeceğiz. Makine sayımızı artırdık. İhtiyaç olan kitlerin tedariki devam etmektedir. Arızalı olan cihazımızın da gelmesiyle 4 cihazla günlük 3 bin testin tamamını yapabilecek ve bir gün içerisinde sonucu verebileceğiz." ifadelerini kullandı. - Tedbirler sıkı şekilde takip edilecek Virüsün yayılma hızını düşürmenin en etkin yolunun maske kullanımı, fiziki mesafeyi korumak, temizlik ve toplu halde bulunulan düğün, taziye ve benzeri ortamlardan uzak durmakla mümkün olduğunu vurgulayan Erin, eski alışkanlıkların devam etmesi halinde virüsün yayılmasının engellenmeyeceğini ifade etti. Erin, "hastanelerde yoğun bakımların dolduğu, sağlık sisteminin çöktüğü" yönündeki eleştirilerin ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Karantina tedbiri uygulanan adreslerde komşuların, bina yöneticilerinin, muhtarların pozitif vakaların dışarıya çıktığını görmesi halinde 112’ye bildirmesini isteyen Vali Erin, 112’ye yapılacak ihbarlarda arayan kişinin kimlik bilgilerinin alınmayacağını belirtti.