YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 81 bin 900 lira ceza kesildi

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 81 bin 900 lira ceza kesildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.08.2020 15:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 81 bin 900 lira ceza kesildi

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Kentte 454 ekibin dün yaptığı uygulamada, 3 bin 105 iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adresleri de kontrol edildi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 143 kişiye para cezası kesen ekipler, karantina tedbirlerini ve izolasyon kurallarını ihlal eden 40 şahıs ile 31 iş yerine de ceza yazdı.

Ekipler, bu kapsamda işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 81 bin 900 bin lira ceza uyguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGazetecilere küfrettiGazetecilere küfretti
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kayıp askerlerden biri Ordulu
Kayıp askerlerden biri Ordulu
Milletvekili Tüzün, belediyenin etkinliklerine katılmayan bürokrasiye sitem etti
Milletvekili Tüzün, belediyenin etkinliklerine katılmayan bürokrasiye sitem etti
Başkan Arif Teke: ’’Canlı hayvan pazarı ile ilçe ekonomimizi hareketlendirmeyi planlıyoruz’’
Başkan Arif Teke: ’’Canlı hayvan pazarı ile ilçe ekonomimizi hareketlendirmeyi planlıyoruz’’
Van’da su baskınları
Van’da su baskınları

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:15
Sabah
05:41
Öğle
12:33
İkindi
16:14
Akşam
19:14
Yatsı
20:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Ramiz Eczanesi
Haliliye
Sueda Eczanesi
Haliliye
Sümeyye Eczanesi
Haliliye
Yunus Eczanesi
Eyyubiye
Cemre Eczanesi
Karakopru
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Karaköprü’de yol açma çalışmaları
Karaköprü’de yol açma çalışmaları
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kazadan burunları kanamadan kurtuldular
Kazadan burunları kanamadan kurtuldular
Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor
Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.