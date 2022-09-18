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Şanlıurfa'da KPSS sınavına geç kalan adaylar motosikletli trafik polislerince okullara yetiştirildi

18.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da KPSS sınavına geç kalan adaylar motosikletli trafik polislerince okullara yetiştirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, Şanlıurfa'da yapıldı.

Kentte sınava girecek öğrenciler, sınav saatinden önce Harran Üniversitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki okullarda hazır bulundu.

Sınava geç kalan bazı adaylar ise motosikletli trafik polislerince KPSS'ye girecekleri okullara yetiştirildi.

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