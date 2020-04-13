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Şanlıurfa'da kumar oynayan 14 kişiye para cezası

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.04.2020 22:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kumar oynayan 14 kişiye para cezası

Şanlıurfa'da bir kahvehanede kumar oynayan 14 kişiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Sarayönü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin ikinci katında kavga çıktığına yönelik polise ihbarda bulunuldu.

Merkeze giden polis ekipleri, yasak kararına rağmen açık olan kahvehanede kumar oynayan 14 kişiyle karşılaştı.

Şahıslara, Kovid-19'la mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Kahvehane ise mühürlendi.

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Ceza sosyal mesefa Şanlıurfa

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