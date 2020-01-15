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  4. Şanlıurfa’da lastik çizmelere ilgi devam ediyor

Şanlıurfa’da lastik çizmelere ilgi devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da kış aylarında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar çamurdan ve soğuktan korumak için rengarenk olan lastik çizmeleri tercih ediyor.Şanlıurfa’da kış aylarında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar çamurdan ve soğuktan korumak için rengarenk olan lastik çizmeleri tercih ediyor.

Şanlıurfa’da kış aylarında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar çamurdan ve soğuktan korumak için rengarenk olan lastik çizmeleri tercih ediyor.
Şanlıurfa’da kış aylarında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar çamurdan ve soğuktan korumak için rengarenk olan lastik çizmeleri tercih ediyor. Kış mevsiminde çetin şartlarda yaşamını sürdüren vatandaşlar, yağış ve soğuk havanın nedeniyle oluşan çamur ve su birikintilerine karşı korunmak için lastik çizme giyiyor. Balıklıgöl Platosunda yer alan Ayakkabıcılar Çarşısında satılan lastik çizmeler vatandaşlar kış mevsiminde yoğun talep ediyor. Lastik çizmeler fiyatı da 10 liradan başlayıp 50 liraya kadar çıkıyor.
Lastik ayakkabı köyde çamurda, yağmurdan ve soğuktan korunmak için vatandaşların giydiğini belirten ayakkabı satıcısı Ahmet İriadam, “Eski sattığımız çizmeler bizde daha çok mevcuttur. Lastik ayakkabı daha çok kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar alıyor. Lastik ayakkabı köyde çamurda, yağmurdan ve soğuktan korunmak için vatandaşlar giyiyor. Herkesin bütçesine göre ayakkabı çeşidi var. Lastik çizmeler 10 liradan başlayıp 50 lirada kadar çıkıyor. Biz daha çok köylü kesimi üzerinde ayakkabı satıyoruz” dedi.
Köyden gelip okulla giden çocuğu için çizme alan Nurettin Eridağ da, “Bizim köyümüz çamurlu, yollarımız çukur olduğu için lastik çizme alıyoruz. Çocuklarımız üşümesin diye çizme alıyoruz. Eski lastik çizmeler okulla giden çocuklarımızı soğuktan koruyor. Çamura karşı ancak lastik çizmeler dayanabilir” şeklinde konuştu.
“Eski zamanlarda herkes lastik çizme giyerdi”
Eskiden şehirli kesimi de lastik ayakkabı giydiğini belirten ayakkabı satıcısı Hasan Türköğlu, “Lastik ayakkabı yalnız biz var. Bizim eski müşterilerimiz gelip alıyorlar. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız kilometrelerce yoldan gelip lastik çizme alıyor. Lastik ayakkabılar, çamurdan, sudan koruyor. Eskiden şehirliler de bu ayakkabıyı giyerlerdi. Lastik çizmeler kalitesine göre 10 liradan başlayıp 50 liraya kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Ayakkabıcı Mehmet Türkoğlu da daha çok kırsal kesimde yaşayan vatandaşların giydiği lastik ayakkabıları tanıttı.

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