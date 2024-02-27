Şanlıurfa’da mercek operasyonu: 34 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 123 ekipten oluşan 706 Jandarma personelinin katılımıyla 53 adrese yönelik mercek operasyonu yapıldı. Şanlıurfa merkez ve 13 ilçede gerçekleştirilen operasyon soncunda 53 şahıs hakkında işlem yapan ekipler, 34 zanlıyı gözaltına aldı.

Şahısların ev, işyeri ve üst aramalarında ise 1 adet uzun namlulu makineli tüfek, 1 adet makinesi tabanca, 16 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 21 adet ruhsatsız av tüfeği, 256 adet uzun namlulu silah mermisi, 653 adet tabanca mermisi, 129 adet av tüfeği kartuşu, 31 adet şarjör, 640 gram esrar maddesi, 255 gram metamfetamin maddesi, 12 gram eroin, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu aparatı, 2 adet hassa terazi ve 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

