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Şanlıurfa'da "Mescid-i Aksa ve Kudüs'e destek çadırı" kuruldu

20.05.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da "Mescid-i Aksa ve Kudüs'e destek çadırı" kuruldu

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerince "Mescid-i Aksa ve Kudüs'e destek çadırı" kuruldu.

Rabia Meydanı'nda kurulan çadırının açılışında konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, çadırının kurulmasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

İslam coğrafyasındaki Müslümanların zulüm altında olduğunu aktaran Cevheri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm mazlumların sesi ve yanında olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise kentteki STK temsilcilerinin Filistin'e destek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek destekleri için teşekkür etti.

İsrail'in masum insanların üzerlerine bombalar yağdırdığını dile getiren Beyazgül, çocukların, yaşlıların, kadınların öldürüldüğünü ancak dünyadan bir ses çıkmadığını aktardı.

STK temsilcileri adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun da amaçlarının Filistinlilere yapılan zulümleri kınamak ve haykırmak olduğunu söyledi.

Çadır için vatandaşlardan destek isteyen Coşkun, Mescid-i Aksa'nın özgürleşmeden insanlığın da özgürleşmeyeceğini ifade etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da birer konuşma yaptı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyanlar ise sık sık tekbirler getirdi.

Konuşmaların ardından, içinde fotoğrafların ve yardım kutularının olduğu çadırı gezen katılımcılar, Filistin için oluşturulan defterlere temennilerini yazdı.

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