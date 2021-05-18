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Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı

18.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Osman Suncak idaresindeki 63 ABT 845 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 37. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçtaki yolcular Berivan Arıkçı (20), Nasır Ongün (62), Sevgi (22), Ahmet (11) ve Necla Cin (48) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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