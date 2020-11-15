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Şanlıurfa'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.11.2020 22:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Taş idaresindeki 21 AAH 956 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Kavşağı'nda, Mahmut Engin'in kullandığı 33 EKV 84 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücülerden Engin ile yolcular Mücahit Kesici, Ramazan Karaca ve Fuat Cengiz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fuat Cengiz'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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