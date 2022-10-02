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Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın öldü

02.10.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İ.B. idaresindeki 63 ABV 921 plakalı minibüs, merkez Karaköprü ilçesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çenberli'ye (63) çarptı.

Ağır yaralanan Çenberli, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çemberli'nin bir akrabasının taziyesinden evine dönmeye çalıştığı öğrenildi.

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