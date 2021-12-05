Şanlıurfa'da mobil ekipler aşılama çalışmalarını hafta sonu da sürdürüyor

Türkiye geneli iki doz Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da mobil ekipler, kırsal mahallelerde aşılama çalışmalarına devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mobil ekipler ilçe ilçe mahalle mahalle dolaşarak aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Hafta içi çalışmalarının yanı sıra cumartesi ve pazar günleri de yaklaşık 300 sağlık personelinden oluşan 102 ekip, kent genelinde aşı oranı düşük kırsal mahalle ve ilçe merkezinde evleri tek tek dolaşarak vatandaşların aşılamalarını gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, aşılama çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünde saat 08.30 itibari ile yoğun bir çalışma var. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde iki defa Viranşehir, Harran, Akçakale, Eyyübiye, Siverek, Haliliye, Ceylanpınar, Bozova, Hilvan, Suruç, Halfeti, Birecik'e gidildi. 'Süpürme' dediğimiz yoğun ekipler ile aşı oranı düşük olan kırsal mahallelerimize, köylerimize gidiyoruz. Bu Cumartesi Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğündeyiz, sabahın erken saatlerinde hazırlıklar yapıldı. Ekipler 3'er kişiden oluştu, çalışanlarımız gideceği yerleri biliyorlar gittikleri mahalleye yoğunlaşacaklar, aşıları olmayan, aşısı eksik olan vatandaşlarımızın aşılarını yapacaklar. Bildiğiniz gibi yeni bir dalgadan Omicron dalgasından söz ediliyor. Ülkemizde şu an yok ama olası bir Omicron salgınına karşı tedbirlerimizi arttırıyoruz. Bu kapsamda Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünde sağlık çalışanlarımız ile beraberiz sahada en yüksek aşı seviyesine ulaşacağımızı umuyoruz. Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğünde aynı çalışma olacaktır. Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Gülüm, Kovid-19 ile mücadelede hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

