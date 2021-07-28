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Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

28.07.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zeki Şaylı idaresindeki 63 FM 206 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 37. kilometresinde, Mehmet Ali S'nin kullandığı 27 AAF 770 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin üzerine düşen Şaylı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Belgin Bükülmez, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Bükülmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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