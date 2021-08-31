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Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

31.08.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Viranşehir ilçesinde park halindeki otomobilin açılan kapısına çarptıktan sonra devrilen ve karşı yönden gelen otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü, kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpıp devrilen motosiklet sürücüsüne, başka bir aracın çarpması kameraya yansıdı.

Vatan Caddesi'nde Suriyeli Beşşar El Assaf, motosikletiyle seyir halindeyken yol kenarında duran otomobilin açılan kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Assaf, karşı yönden gelen bir otomobilin altında kaldı.

Ağır yaralanan Assaf, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde kurtarılmadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Assaf'ın motosikletle seyir halindeyken açılan otomobilin kapısına çarpma anı ve karşı yönden gelen otomobilin ise Assaf'a çarpması görülüyor.

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