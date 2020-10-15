Şanlıurfa’da müzik günleri ve arabada sinema etkinliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, açık havada müzik günleri ile arabada sinema etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla içeriği daha da genişletilen ve bu hafta 5 ayrı etkinliğe dönüştürülen Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali kapsamında müzik günleri ve arabada sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, açık havada müzik günleri kapsamında sahnesini Novada Park Amfi’de gençlere açtı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında sahne alan gençlerin oluşturduğu müzik topluluğu birbirinden güzel türkülerini seslendirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Tarihi Gümrükhan’da ilk konserini veren gençlerin performansı Şanlıurfalıların beğenisini topladı. Büyükşehir Belediyesi gelen talepleri dikkate alarak geleceğimiz olan gençleri "Her Yerde Müzik Günleri" etkinliği kapsamında tekrar Şanlıurfalılarla buluşturdu.

ARABADA SİNEMA GÜNLERİNDE BU HAFTA "MÜSLÜM" FİLMİ

Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğünce düzenlenen ’Açık Havada Sinime Etkinliği’ kapsamında bu hafta gösterime girdiği günlerde beyaz perdede gişe rekorları kıran hemşehrimiz Merhum Müslüm Gürses’in hayatını konu alan ’Müslüm’ filmi izlendi.

Ekinliğe gelen ancak araçları olmayan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesinin alanda önceden dezenfekte edip hazırda beklettiği araçlar tahsis edildi. Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte, vatandaşlar ücretsiz olarak film izleme keyfi yaşadı.



