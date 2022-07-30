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Şanlıurfa'da nehre giren genç boğuldu

30.07.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da nehre giren genç boğuldu

Şanlıurfa'da nehre giren genç boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu.

Saha Mahallesi'nde Kuşatma yolu üzerinde Mustafa Delen (18), serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra gencin akıntıya kapıldığını ve suya batıp çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen arama kurtarma ve sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları Delen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Şanlıurfa boğulma

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