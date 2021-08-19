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Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı

19.08.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde polis, sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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trafik kazası Şanlıurfa

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