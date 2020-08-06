YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da öğrenciler için tercih destek merkezi açıldı

Şanlıurfa’da öğrenciler için tercih destek merkezi açıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.08.2020 16:54 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en genç nüfuslu şehri Şanlıurfa’da eğitime yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi iş birliği ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Destek Merkezini açtı.Gençleri geleceğe hazırlamak için eğitim hayatlarının büyük bir düzeyde etkileyecek olan Üniversite tercihlerinin doğru yönlendirilebilmesi adına önemli bir çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesinin uzman öğretim görevlileri ile danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.Şanlıurfa’da 37 bin 308 öğrencinin katıldığı YKS’de başarılı olan öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için 06 -14 Ağustos tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Konferans Salonunda Tercih Destek Merkezi açtı.

Türkiye’nin en genç nüfuslu şehri Şanlıurfa’da eğitime yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi iş birliği ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Destek Merkezini açtı.
Gençleri geleceğe hazırlamak için eğitim hayatlarının büyük bir düzeyde etkileyecek olan Üniversite tercihlerinin doğru yönlendirilebilmesi adına önemli bir çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesinin uzman öğretim görevlileri ile danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.
Şanlıurfa’da 37 bin 308 öğrencinin katıldığı YKS’de başarılı olan öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için 06 -14 Ağustos tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Konferans Salonunda Tercih Destek Merkezi açtı. Harran Üniversitesi öğretim görevlilerinin katıldığı Tercih Destek Merkezinde öğrencilerin uygunluk düzeyine göre doğru tercih ile üniversite yönlendirmeleri yapılıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu çalışmada geleceğin teminatı olan gençlerin geleceğe emin adımlar ile ilerlenmesi hedefleniyor.
Rehberlik desteği almak isteyen öğrenciler 06 -14 Ağustos tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Konferans Salonunda Tercih Destek Merkezinden destek alabilirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:27
Öğle
12:36
İkindi
16:23
Akşam
19:35
Yatsı
21:01

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Haliliye Eczanesi
Haliliye
Mirbey Eczanesi
Haliliye
Nezire Eczanesi
Haliliye
Şenevler Eczanesi
Karakopru
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Selvi Eczanesi
Bozova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.