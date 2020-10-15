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Şanlıurfa’da öğrencilere hijyen ve eğitim seti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.10.2020 14:10 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından ilk ve orta öğretimde okuyan öğrencilere hijyen ve eğitim setlerini ulaştırdı.Şanlıurfa ve ilçelerinde tüm okullarda daha önce dezenfekte çalışmalarını titizlikte sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu hafta okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte maske, kolonya, dezenfekte mendil ve okul gereçlerinin yer aldığı hijyen ve eğitim setlerini öğrencilere ulaştırdı.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye İlçesinde Dr.

Büyükşehir Belediyesi, kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından ilk ve orta öğretimde okuyan öğrencilere hijyen ve eğitim setlerini ulaştırdı.
Şanlıurfa ve ilçelerinde tüm okullarda daha önce dezenfekte çalışmalarını titizlikte sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu hafta okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte maske, kolonya, dezenfekte mendil ve okul gereçlerinin yer aldığı hijyen ve eğitim setlerini öğrencilere ulaştırdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye İlçesinde Dr. Cavit Özyeğin İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere maske ve mesafeli ilgili önemli nasihatlerde bulunarak onlara hijyen ve eğitim setlerini dağıttı. Covid-19 salgınının tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiğini belirten Başkan Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi olarak bununla mücadelenin devam ettiğini kaydederek öğrencilere pandemi sürecinde daha da dikkatli olmalarını istedi. Başkan Beyazgül, “Maske, sosyal mesafe ve temizlik noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplum olarak tedbirleri aldığımız zaman bu illetten inşallah kurtulacağız. Dikkatli olmaya devam etmeliyiz. İnşallah bir an önce bu salgından tüm insanlık kurtulmuş olur” dedi. Sınıfları teker teker dolaşarak yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Beyazgül, öğrencilerle bol bol sohbet etti. İleri de sahip olmak istedikleri meslek gruplarını öğrenen Başkan Beyazgül’e hijyen ve eğitim setlerinden dolayı teşekkür eden öğrencilerin mutlukları gözlerinden okundu.
Başkan Beyazgül, dağıtımın ardından okul idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelerek bir süre fikir alışverişinde bulundu. Etkinlik okul önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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