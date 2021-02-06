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Şanlıurfa’da online halk oyunları solo yarışması

06.02.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da online halk oyunları solo yarışması

Tüm dünyayı etkileyen Korona virüs salgını nedeniyle kültürel faaliyetlerini pandemi tedbirleri kapsamında online olarak sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ’’Abdullah Balak Halk Oyunları Solo Yarışması’’ düzenliyor.Şanlıurfalı ünlü bestekar Abdullah Balak’ın adının verildiği online halk oyunları solo yarışması Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

Tüm dünyayı etkileyen Korona virüs salgını nedeniyle kültürel faaliyetlerini pandemi tedbirleri kapsamında online olarak sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ’’Abdullah Balak Halk Oyunları Solo Yarışması’’ düzenliyor.
Şanlıurfalı ünlü bestekar Abdullah Balak’ın adının verildiği online halk oyunları solo yarışması Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yarışmaya başvurular belediyenin whatsapp hattı üzerinden gönderilecek. Bir dakika ile sınırlandırılan videoda katılımcılar yöresel kıyafetlerle arka fonda tek renk kullanmak üzere davul-zurna veya müzik eşliğinde performanslarını sergileyebilecekler. 18 yaş sınırlamasının bulunduğu yarışmaya sadece erkek oyuncular katılım sağlayabilecekler. Solo oyun, düz veya grani oyun türlerinden yalnızca biri ile katılabilecekler. Yarışmacılara müzik, giysi ve oyun kriterleri kullanılarak 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Dereceye girecek yarışmacılara ödüllerin verileceği yarışmada birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye ise çeyrek altın takdim edilecek. Yarışma sonuçları 25 Nisan 2021 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından ve internet adresinden duyurulacak.

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