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Şanlıurfa'da oto galericiler sitesinde çatının çökmesi sonucu 23 araç hasar gördü

24.01.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da oto galericiler sitesinde çatının çökmesi sonucu 23 araç hasar gördü

Şanlıurfa'da oto galericiler sitesindeki demir çatının üzerinde biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 23 otomobil hasar gördü.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Oto Galericiler Sitesi'nde bitişik iki iş yerine ait demir çatı, yoğun kar yağışı yüzünden çöktü.

Çatının altında bulunan ve satılmayı bekleyen 23 otomobil hasar gördü.

Galeri sahipleri, araçları çatının altından çıkarmak için çalışma başlattı.

Çöken çatının altında 8 aracı bulunan Recep Esmer, gazetecilere, olay esnasında iş yerinde oturduklarını, çatıdan gelen sesler üzerine dışarı kaçtıklarını söyledi.

Sitedeki çatıların hiçbirinin sağlam inşa edilmediğini ileri süren Esmer, "Çatının altına yapılan ayaklar yetersizdir, binaya monte edilen yerlerde de yeteri kadar betonlama yapılmamıştır, hal böyle olunca yağan kara dayanamayarak çöktü." dedi.

İbrahim Halil Doğan da yaklaşık 3 yıl önce inşaatı biten sitenin çatılarının çökmesinin şaşkınlığını yaşadıklarını ve mağdur olduklarını belirtti.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve çok sayıda çatının hasar gördüğü bölgede galericiler, önlem amacıyla çatılardaki kar birikintilerini temizlemeye çalıştı.

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