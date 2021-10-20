Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da, şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 M 0118 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 AHN 753 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Öğrenci Kampüsü önünde çarpıştı.

Kazada, çoğunluğu otobüste olmak üzere, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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