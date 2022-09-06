Şanlıurfa'da otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

Ahmet Erten (61) idaresindeki 63 DC 567 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 5. kilometresinde durakta yolcu indiren İ.B'nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ve eşi Şükran Erten (60) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kısa süreliğine aksadığı yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Otobüs sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz