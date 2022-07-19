YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

19.07.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Abdullah Erdoğmuş'un (63) kullandığı 63 VN 996 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.

Otomobilin şarampole devrildiği kazada, Abdullah, Ahmet ve Emine Erdoğmuş ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Abdullah Erdoğmuş, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıŞanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandıVan'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı
Sabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreteri Selen Tokcan olduSabri Ülker Vakfı'nın Genel Sekreteri Selen Tokcan oldu
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza ölüm

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:12
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:50
Yatsı
21:23
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.